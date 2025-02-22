Ethereum cüzdanı hacklendi! Para birimi değer kaybetti

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Kripto para borsası Bybit Üst Yöneticisi (CEO) Ben Zhou, borsadaki bir Ethereum soğuk cüzdanının kontrolünün ele geçirildiğini ve varlıkların bilinmeyen bir adrese aktarıldığını duyurdu.

Ben Zhou, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ethereum soğuk cüzdanının saldırıya uğradığını ve cüzdanın kontrolü ele geçirilerek tüm varlıkların bilinmeyen bir adrese aktarıldığını bildirdi.

Diğer tüm soğuk cüzdanların güvende olduğu belirtilen açıklamada, işlemlerin normal bir şekilde sürdüğü ifade edildi.

"401 BİN ETHEREUM ELE GEÇİRİLDİ"

Ayrıca Ben Zhou, olayın detaylarını paylaşmak için düzenlediği canlı yayında, ilk belirlemelere göre toplam 401 bin Ethereum'un ele geçirildiğinin bilgisini verdi.

Bybit'in kurumsal hesabından yapılan açıklamada da tüm müşteri fonlarının güvende olduğu, operasyonların herhangi bir kesinti olmadan her zamanki gibi devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Bybit'in güvenlik ekibinin, blok zincir adli uzmanları ve ortaklarıyla olayı aktif şekilde araştırdığı kaydedildi.

ÇALINAN VARLIKLAR 1,5 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE

Kripto analiz şirketlerine göre, çalınan varlıkların yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Olayın ardından kripto para piyasalarında yaşanan düşüş dikkati çekti.

ETHEREUM DEĞER KAYBETTİ

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum, son 24 saatte yüzde 2 değer kaybederek 2 bin 684 dolar seviyesine indi.