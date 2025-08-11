Ethereum'da büyük yükseliş: Tarihi zirveye yaklaştı

Kripto piyasalarda yükseliş sürüyor...

Bitcoin'den sonra en popüler kripto para birimi olan Ethereum, kurumsal yatırımcılar ve kurumsal hazine alıcılarından gelen talebin artmasıyla dijital varlıklarda geniş çaplı bir yükselişe öncülük ederek hafta sonu rakiplerini geride bıraktı.

GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Ethereum, bu sabah 4 bin 332 dolar seviyesine kadar yükseldi ve yüzde 2 civarında prime ulaştı.

REKOR SEVİYEYE YAKLAŞTI

Böylece Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu.

Bitcoin ise 121 bin doları aşarak rekor seviyeye çok yaklaştı.

ETHEREUM'A YATIRIM ARTIYOR

Bu yükseliş, büyük yatırımcılar arasında Ethereum'a olan ilginin artmasıyla gerçekleşti.

Bu yıl ABD'de listelenen dokuz borsa yatırım fonuna Ethereum için 6.7 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı.

Kripto para birimleri biriktirmeye yönelen borsaya kayıtlı dijital varlık hazine şirketleri de Ethereum'a ivme kazandırıyor.

strategicethreserve.xyz tarafından derlenen verilere göre, şimdiye kadar yaklaşık 13 milyar dolarlık Ether stoklandı.

TRUMP'IN OĞLU ALKIŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu ve birçok dijital varlık kuruluşunda finansal çıkarları bulunan Eric Trump, X'te yaptığı paylaşımda Ethereum'daki yükselişi alkışladı.

Bloomberg News, cuma günü yaptığı açıklamada, büyük yatırımcıların Trump Ailesi'nin desteklediği girişim olan World Liberty Financial'ın, WLFI token'larını tutacak halka açık bir şirket kurma planı konusunda değerlendirmelerde bulunduğunu bildirdi.

Ethereum 13 Aralık 2021 tarihinde 4 bin 666 dolarla tarihi yüksek seviyesine ulaşmıştı.