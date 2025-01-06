Euro Bölgesi ekonomisi aralık ayında daraldı

AA & Ensonhaber

Koronavirüsten sonra yükselen enflasyonla birlikte düşen üretim, Euro Bölgesi'nde de bir dalgalanmaya neden oldu.

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Euro Bölgesi'nin 2024 Aralık ayına ilişkin bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde aralıkta ekonomik faaliyet yeni iş ve istihdamdaki düşüşle geriledi.

Bu dönemde enflasyonist baskılarda da artış yaşandı.

EURO BÖLGESİ 2024'Ü KIRILGAN TAMAMLADI

Böylece, Euro Bölgesi ekonomisi 2024'ü kırılgan bir durumda tamamladı.

Kasım ayında 48,3 seviyesinde olan Euro Bölgesi bileşik PMI, aralıkta 49,6'ya ulaştı. Böylece, Euro Bölgesi'nde bileşik PMI son 2 ayın en yüksek seviyesini gördü.

50'NİN ALTI DARALMAYI GÖSTERİYOR

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

Ayrıca, Euro Bölgesi'nde kasımda 49,5 olan hizmet sektörü PMI da aralıkta 51,6'ya çıktı.

GÜVEN ENDEKSİ DÜŞTÜ

Frankfurt merkezli Sentix, ocak ayıyla ilgili Euro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı. Aralık alında eksi 17,5 puan olan Euro Bölgesi yatırımcı güven endeksi, ocakta eksi 17,7'ye geriledi. Böylece endeks, 2023 yılının kasım ayından bu yana en düşük seviyeye indi.