Euro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,6 büyüdü

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nde yılın birinci çeyreğine ilişkin istihdam ve GSYH öncü verilerini güncelledi.

Buna göre, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2025'in ilk çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine kıyasla yüzde 0,6 arttı.

GSYH, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,5 artış gösterdi.

Büyüme verilerinin piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

AB EKONOMİSİ

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 1,6 artış kaydetti.

EN YÜKSEK BÜYÜME ALMANYA'DA

GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,4, Fransa'da 0,1, İtalya'da 0,3 ve İspanya'da yüzde 0,6 arttı.

GSYH, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre ise Almanya'da değişmedi, Fransa'da yüzde 0,6, İtalya'da 0,7 ve İspanya'da yüzde 2,8 yükseldi.

İSTİHDAM VERİLERİ

Avro Bölgesi'nde istihdam, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 arttı.

AB'de ise istihdam ilk çeyrekte önceki çeyreğe göre değişmedi, yıllık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi.