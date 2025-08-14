Euro Bölgesi sanayi üretimi düştü

Euro Bölgesi sanayi üretimi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 düştü, düşüşler çoğu sektörde görüldü.

Eurostat'ın perşembe günü açıkladığı verilere göre, euro bölgesinde sanayi üretimi haziranda yüzde 1,3 düştü.

DÜŞÜŞ ORANI BEKLENTİNİN ÜZERİNDE AÇIKLANDI

Bu düşüş beklenenden daha sert oldu ve çoğu ana üretim kategorisinde düşüşler yaşandı. Ekonomistler, ay için aylık yüzde 0,9'luk bir düşüş öngörmüştü.

Euro Bölgesi'nin beş sanayi alt kategorisi arasında, dayanıksız tüketim malları üretimi yüzde 4,7 ile en büyük düşüşü yaşadı.

Diğer sektörlerde de düşüşler görüldü. Sermaye malları yüzde 2,2, dayanıklı tüketim malları yüzde 0,6 ve ara mallar yüzde 0,2 düştü.

ENERJİ MALLARI ÜRETİMİ ARTTI

Öte yandan enerji malları üretimi haziranda yüzde 2,9 arttı.

AB ÜLKELERİNDEKİ SON SANAYİ ÜRETİMİ DURUMU

AB'ye üye 27 ülke genelinde sanayi üretimi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1 düştü.

SANAYİDEKİ EN BÜYÜK DÜŞÜŞ LİTVANYA'DA YAŞANDI

En büyük aylık düşüşler İrlanda'da (yüzde 11,3), Portekiz'de (yüzde 3,6) ve Litvanya'da (yüzde 2,8) görüldü. En büyük artışlar ise Belçika'da (yüzde 5,1) ve Fransa ile İsveç'te (her ikisi de yüzde 3,8) görüldü.

YILLIK SANAYİ ÜRETİMİ

Yıllık bazda, haziran ayında Euro Bölgesi ve AB'de sanayi üretimi sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 0,5 arttı.

Euro Bölgesi'nde dayanıklı olmayan tüketim malları yüzde 5,8 ile en güçlü yıllık büyümeyi gösterirken, dayanıklı tüketim malları yüzde 4 düşüş kaydetti.

En yüksek yıllık artışlar İsveç'te (yüzde 13,4), İrlanda'da (yüzde 10,5) ve Letonya'da (yüzde 7,3) görüldü. En büyük düşüşler ise Bulgaristan'da (yüzde 8,2), Macaristan'da (yüzde 4,9) ve Slovenya'da (yüzde 4,3) görüldü.