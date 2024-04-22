Euro Bölgesi'nde en yüksek borç oranı Yunanistan’da Euro Bölgesi'nde kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranı geçen yılın son çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 azalarak yüzde 88,6 olarak belirlendi.

AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2023 yılı dördüncü çeyrek kamu borcu ve 2023 yılı bütçe açığı verilerini açıkladı. Kamu borcunda yüzde 161,9 ile Yunanistan ilk sırada yer aldı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde üçüncü çeyrekte yüzde 89,6 olan kamu borcunun Gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, son çeyrekte yüzde 88,6'ya geriledi.

AB'de kamu borcu oranı

AB'de ise üçüncü çeyrekte yüzde 82,4 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, dördüncü çeyrekte yüzde 81,7 seviyesinde ölçüldü.

Söz konusu oran 2022'nin dördüncü çeyreğinde AB'de yüzde 83,4, Euro Bölgesi'nde yüzde 90,8 olarak tespit edilmişti.

Euro Bölgesi'nin ve AB'nin kamu borç tutarı

Öte yandan toplam kamu borcu Euro Bölgesi'nde 12 trilyon 732 milyar euro, AB'de de 13 trilyon 863 milyar euroyu buldu.

En yüksek borç oranı Yunanistan’da

AB üyesi ülkeler arasında 2023 yılının son çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke, yüzde 161,9 ile Yunanistan oldu.

Yunanistan'ı, yüzde 137,3 ile İtalya, yüzde 110,6 ile Fransa, yüzde 107,7 ile İspanya, yüzde 105,2 ile Belçika izledi.

Kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler ise yüzde 19,6 ile Estonya, yüzde 23,1 ile Bulgaristan, yüzde 25,7 ile Lüksemburg ve yüzde 29,3 ile Danimarka olarak belirlendi.

Bütçe açığı

AB'de 2022’de yüzde 3,4 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, 2023’te yüzde 3,5 olarak kayıtlara geçti.

Euro Bölgesi'nde ise bütçe açığının GSYH'ye oranı aynı dönemde yüzde 3,7'den yüzde 3,6'ya geriledi.

AB ülkeleri arasında 2023’te bütçe açığının en yüksek olduğu ülkeler

AB ülkeleri arasında 2023’te bütçe açığının en yüksek olduğu ülkeler, yüzde 7,4 ile İtalya, yüzde 6,7 ile Macaristan ve yüzde 6,6, ile Romanya olarak belirlendi.

Kamu borcu ve bütçe açığı kuralı

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin kamu borçlarının GSYH'lerinin yüzde 60'ını, bütçe açıklarının da GSYH'lerinin yüzde 3'ünü geçmemesi gerekiyor.

Bu sınırlar aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor. Ancak AB ülkelerinin önemli bir kısmı mali kurallara uymuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)