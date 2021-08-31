Euro bölgesinde enflasyon 10 yılın zirvesine yükseldi

Euro bölgesinde enflasyon bu ay yüzde 3 ile 10 yılın zirvesine tırmanırken yükselişin devam edeceğinin de ipucunu verdi.

Euro bölgesinde enflasyon bu ay yüzde 3 ile 10 yılın zirvesine tırmandı.

Ekonomistler euro kullanan 19 ülkede tüketici fiyatlarının ağustos ayında yüzde 2,7 seviyesinde artış kaydedeceğini tahmin ediyorlardı. Enflasyon Temmuz'da yüzde 2,2 ile ECB'nin yüzde 2 olan enflasyon hedefinin üzerinde gerçekleşmişti.

ARTIŞLAR GEÇİCİ OLMAYABİLİR

Veri Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüketici fiyatlarında güçlü artış kaydedilmeyeceği ve artışların geçici olacağı yönündeki görüşünün aksi yönde gerçekleşmeler olduğunu gösterdi.

ARTIŞTA ENERJİ FİYATLARININ TIRMANIŞI ETKİN OLDU

Avrupa Birliği (AB) istatistik kurumu Eurostat'ın yaptığı açıklamaya göre artışta enerji fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra gıda fiyatlarında keskin tırmanış da rol oynadı. Kurum sanayi ürünlerinin fiyatlarında da sıra dışı büyüklükte artışlar yaşandığını belirtti.

ALMAN EKONOMİSİNDE ENFLASYONUN YÜKSELME BEKLENTİSİ

Euro bölgesinin en büyük ekonomisi ve ECB'yi en çok eleştiren ülke olan Almanya'da enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 5 seviyesine yaklaşacağı beklentisi bankayı enflasyon konusunda adım atmak zorunda bırakabilir.

ECB enflasyonda koronavirüs salgınının ardından ekonominin yeniden açılmasının yarattığı tek seferlik faktörlerin önemli rol oynadığını ve fiyatlarda yaşanan artışın 2022 başlarında hızla ılımlı seviyelere geleceğini savunuyor.