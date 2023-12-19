Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜİK) açıkladı.
Buna göre, Euro Bölgesi’nde kasımda aylık ve yıllık enflasyon düşüş gösterdi.
Eurostat'ın açıkladığı kasım ayı tüketici fiyatları piyasa beklentilerine paralel yüzde 2,4 olarak gerçekleşti.
Böylece enflasyon 28 ayın en düşüğüne gerilemiş oldu.
Yüzde 0,5 gerileme
Ekimde yıllık enflasyon yüzde 2,9 seviyesindeydi. Böylelikle yıllık enflasyonda yüzde 0,5 gerileme yaşandı.
Beklentinin altında düşüş
Aylık bazda enflasyon kasımda yüzde 0,6 oldu. Piyasalarda beklenti tüketici fiyatlarının yüzde 0,5 oranında düşeceği yönündeydi.
Ekimde aylık enflasyon yüzde 0,1 oranında yukarı gelmişti.
Son açıklanan veriler Euro Bölgesi'nin hedefi olan yüzde 2'lik enflasyona yaklaşıldığını gösterdi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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