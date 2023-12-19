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Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi

Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi Euro Bölgesi’nde kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları aylık yüzde 0,6, yıllık bazda ise yüzde 2,4 olarak aktarıldı.