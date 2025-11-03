Euro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI ekimde arttı

- S&P Global, Euro Bölgesi'nin Ekim ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.
- PMI ekim ayında 0,2 puan artarak 50 puana ulaştı.
- Bu artış, Euro Bölgesi imalat sektöründe toparlanmaya işaret ediyor.
Euro Bölgesi'ndeki üretim artıyor.
Euro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekim ayında 0,2 puan artarak 50 puana ulaştı.
Verilere göre, Euro Bölgesi'nde imalat sektörü ekim ayında bir miktar canlanmış oldu.
PMI VERİSİ ARTTI
Euro Bölgesi'nde eylülde 49,8 puan olan imalat sanayi PMI, ekimde 50 puana ulaştı.
Böylece, Euro Bölgesi’nde üretim son 8 ayda art arda artış gösterdi.
YÜZDE 50 KRİTİK SEVİYE
PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.