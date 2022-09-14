Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi temmuzda sert düştü

Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 geriledi.

Ekonomi için önemli bir gösterge olan sanayi üretimi, Avrupa için Rusya ve Ukrayna savaşının bir etkisi olarak gerileme eğilimine girdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, temmuzda aylık yüzde 2,3 düştü

Yayınlanan istatistiklere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 2,3, Temmuz 2021'e göre de yüzde 2,4 düştü.

Sanayi üretimi beklentilerin altında kaldı

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde sanayi üretiminin temmuzda aylık yüzde 1 gerilemesi, yıllık bazda ise yüzde 0,4 artması yönündeydi.

AB'de sanayi üretimi, aylık yüzde 1,6 düşüş yaşadı

AB'de de sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,8 geriledi.

En fazla düşüş yüzde 18,9 ile İrlanda'da

Söz konusu dönemde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 18,9 ile İrlanda'da, yüzde 7,4 ile Estonya'da ve yüzde 3,2 ile Avusturya'da belirlendi. Sanayi üretimi yıllık bazda ise en fazla yüzde 23,7 ile yine İrlanda'da, yüzde 6,4 ile Estonya ve Slovakya'da ve yüzde 5,1 ile Belçika'da azaldı.