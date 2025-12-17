Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon kasımda yüzde 2,1 oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa İstatistik Ofisi, Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) kasım ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde enflasyon kasımda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı.

Enflasyon ekim ayına göre ise yüzde 0,3 düşüş gösterdi.

Piyasa beklentisi, enflasyonun kasımda yıllık bazda yüzde 2,2, aylık bazda eksi yüzde 0,3 olacağı yönündeydi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON

Euro Bölgesi'nde kasımda çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,4, aylık bazda eksi yüzde 0,5 seviyesinde ölçüldü.

AB KASIM EFLASYONU

AB'de ise yıllık enflasyon kasımda yüzde 2,4 olarak ölçüldü. Bölgede aylık enflasyon eksi yüzde 0,2 olarak belirlendi.

ALMANYA'DA FİYATLAR YÜZDE 2,6 ARTTI

Fiyatlar kasımda geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,6, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 1,1 ve İspanya'da yüzde 3,2 arttı.