Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda yüzde 2,4 oldu Eurostat, Euro Bölgesi'nin nisan ayı enflasyonunu açıkladı. Açıklanan verilere göre Euro Bölgesi resesyon tehlikesinden kurtuldu.

AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayınladı.

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında yıllık bazda yüzde 2,4 olarak belirlendi.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde martta yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, nisanda da aynı seviyeyi korudu.

TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 0,6 artış gösterdi.

Euro Bölgesi'nin enflasyonu beklentiler dahilinde geldi

Piyasa beklentileri de nisanda Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,4 olması yönündeydi.

En yüksek yıllık enflasyonda hizmetlerde gerçekleşti

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 3,7 ile hizmetlerde gerçekleşti.

Hizmet sektörünü yüzde 2,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,9 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri fiyatları yüzde 0,6 geriledi.

Çekirdek enflasyon

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise nisanda yıllık yüzde 2,7, aylık yüzde 0,7 seviyesinde ölçüldü.

AB uyumlu verilere göre enflasyon nisanda Almanya ve Fransa'da yüzde 2,4, İtalya'da yüzde 1 ve İspanya'da yüzde 3,4 olarak belirlendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)