Euro, ilk kez 39 TL'yi aştı

Haber Merkezi

Euro, bugün 39,0155'e kadar çıktıktan sonra alımda 39,0810 lira ve satışta ise 39,0886 lira değerine ulaştı.

Bu dakikalarda dolar 36,4427 lira ve sterlin ise 46,9178 lira oldu.

Avrupa Birliği'nin (AB) savunma harcamalarını yüzlerce milyar euro artırma planı işliyor.

AB SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRACAĞINI AÇIKLADI

Euro, AB'nin savunma harcamalarını yüzlerce milyar euro artırma planının etkisiyle üst üste ikinci işlem gününde de yükseldi.

Avrupa savunma fonlarının harekete geçirilmesini görüşecek.

TRUMP'IN TARİFLERİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin önemli ticaret ortaklarına uyguladığı tarifeler ve Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik ilave gümrük vergilerine ilişkin açıklamaları ile Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, konuya ilişkin açıklamasında, "ABD'yi, yaklaşımını yeniden gözden geçirmeye ve bütün taraflara fayda sağlayacak, işbirlikçi, kurallara dayalı bir çözüme doğru çalışmaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Söz konusu gelişmelerin ardından üst üste ikinci işlem gününde de yükseliş gösteren euro, 39,0155 TL seviyesini test ederek rekor kırdı.