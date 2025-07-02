Euro rekor kırdı

Küresel piyasalarda değer kaybeden dolar yerine euro güç kazanmayı sürdürüyor.

Faiz indirim patikasını neredeyse tamamlayan Euro Bölgesi, bundan sonraki süreçte ekonomik canlanmaya girmesi ve bir süredir yaşanan yüksek enflasyonun neticelerini ortadan kaldırmaya çalışıyor.

4 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI

Dolar karşısında 4 yılın en yüksek seviyelerine ulaşan euro, Türk Lirası karşısında da güçlü duruşunu sürdürüyor.

Euro kuru bugün 47.1987 lirayla tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

Şu sıralar 46.9430 liradan işlem görüyor..