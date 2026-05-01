Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk yarı final ilk maçında Crystal Palace'a yenildi

UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Crystal Palace'a 3-1 mağlup oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları sona erdi.
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Polonya'da İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı ağırladı.
Crystal Palace, 1. dakikada Ismaila Sarr, 58. dakikada Daichi Kamada ve 84. dakikada Jörgen Strand Larsen'in golleriyle 3-1 galip geldi.
Shakhtar Donetsk'in sayısını 47. dakikada Oleh Ocheretko kaydetti.
ARTA TURAN TARİHE GEÇTİ
Arda Turan yönetiminde Konferans Ligi'nde bu sezon 13. maçına çıkan Shakhtar Donetsk, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.
Öte yandan Arda Turan, bir UEFA turnuvasında yabancı takımın başında yarı final maçına çıkan ilk Türk teknik adam oldu.
Ayrıca UEFA kulüp turnuvalarında çalıştırdığı takıma yarı final oynatan 5. Türk teknik direktör olmayı başardı.
RAYO VALLECANO TEK GOLLE KAZANDI
Günün diğer yarı final maçında İspanya'nın Rayo Vallecano takımı, Fransa ekibi Strasbourg'u 1-0 mağlup etti.
Rayo Vallecano, 54. dakikada Alemao'nun attığı golle kazanarak rövanş öncesi avantaj yakaladı.
Konferans Ligi'nde karşılaşmaların rövanşları 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.
Konferans Ligi final maçı ise 27 Mayıs'ta Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta yapılacak.