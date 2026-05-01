Iğdır'da çocukların silahla oyunu kötü bitti: 1 ölü

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Koçkıran köyünde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 13 yaşındaki V.A., evden getirdiği ve kime ait olduğu öğrenilemeyen silahla arkadaşlarına şaka yapmak isterken silah ateş aldı.

Merminin isabet ettiği 12 yaşındaki B.I. ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.I., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili baba E.A. ile oğlu V.A. gözaltına alınırken jandarma ekiplerince köyde güvenlik önlemi alındı.