Euro rekor kırmaya devam ediyor! 25 Haziran'da euro, dolar ve sterlin

Dün piyasanın kapanışında doların satış fiyatı 39,6250, euronun satış fiyatı ise 46,0010 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada bugün ise dolar 39,6250 liradan, euro 46,0830 liradan güne başladı.
DOLAR
Serbest piyasada günün başlangıcında 39,6230 liradan alınan dolar, 39,6250 liradan satılıyor.
Dolar şu anda 39,6289 lirada.
EURO
Bugün günün başlangıcında 46,0810 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 46,0830 lira olarak belirlendi.
Dün euro 46,0480 ile rekor kırmıştı. Bugünün ilk saatlerinde 46,1206 lira ile rekorunu geçti.
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 39,6289 lira
Euro: 46,1206 lira
Sterlin: 54,1249 lira