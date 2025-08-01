Euro sert yükseldi: 47 liranın üzerine sıçradı

ABD istihdam verileri sonrası doların düşmesi ve euronun güçlenmesinin ardından Euro/TL tarafında sert yükseliş yaşandı.

ABD’de temmuz ayında tarım dışı istihdam artışının 73 bin kişi ile beklentinin altında kalması ve son iki aylık verinin 258 bin kişi aşağı yönde revize edilmesinin ardından piyasalarda oynaklık arttı.

DOLAR ENDEKSİ DÜŞTÜ, EURO YÜKSELDİ

Verinin ardından dolar endeksi düşerken, euro dolar karşısında değer kazandı.

Euro/dolar paritesi yüzde 1,26 artışla 1,15561 seviyesine ulaştı.

EURO/TL 47'NİN ÜZERİNE SIÇRADI

Euro'da yaşanan yükseliş Euro/TL paritesine yansıdı.

Güne 46,53 seviyesinde başlayan euro/TL kuru, ABD verisinin ardından 47,15 seviyesini aştı.

Saat 17.00 itibarıyla Euro/TL yüzde 1,37 yükselişle 47,12'den işlem gördü.

Aynı dakikalarda dolar/TL ise yüzde 0,17 yükselişle 40,66 seviyesine geldi.