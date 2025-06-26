Abone ol: Google News

Euro, Türk Lirası karşısında yeni zirveyi gördü

Güne 46,62 liradan başlayan euro, yüzde 0,73 artışla 46,71 liraya kadar yükseldi.

AA AA
Güncelleme:
Euro, Türk Lirası karşısında yeni zirveyi gördü

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın görev süresi dolmadan yerine geçecek ismi açıklamayı planladığı yönündeki iddialar, euroyu yukarı taşıdı.

Trump'ın Fed Başkanı'nı erken açıklayacağını ilan etmesiyle birlikte piyasalarda dolar güç kaybetti.

Euro, dolar karşısında 1,1717 seviyesine ulaşarak Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Eurodaki yükseliş iç piyasaya da yansıdı.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında iç piyasada son durum şöyle:

Dolar: 39,7812 lira

Euro: 46,7577 lira  

Sterlin: 54,5989 lira

Trump, Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı Trump, Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı

Ekonomi Haberleri