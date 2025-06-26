Euro, Türk Lirası karşısında yeni zirveyi gördü

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın görev süresi dolmadan yerine geçecek ismi açıklamayı planladığı yönündeki iddialar, euroyu yukarı taşıdı.

Trump'ın Fed Başkanı'nı erken açıklayacağını ilan etmesiyle birlikte piyasalarda dolar güç kaybetti.

Euro, dolar karşısında 1,1717 seviyesine ulaşarak Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Eurodaki yükseliş iç piyasaya da yansıdı.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında iç piyasada son durum şöyle:

Dolar: 39,7812 lira

Euro: 46,7577 lira

Sterlin: 54,5989 lira