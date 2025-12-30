İş Bankası’ndan yüzen şube: İş Vapur hizmete açıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İş Bankası’nın yüzen şubesi İş Vapur, Galataport’ta hizmete başladı. Olası bir afet anında hizmet sürekliliğini sağlayacak altyapı ve donanıma sahip olan İş Vapur; yıl boyu sunacağı bankacılık hizmetleriyle, etkinlik, dinlenme ve kafe alanlarıyla yeni nesil yüzen şube özelliği taşıyor.

Vapur, bankanın ilk yıllarında kuruluş yıl dönümlerinin kutlandığı Şirket-i Hayriye filosundaki 66 numaralı Boğaziçi Vapuru’ndan esinlenilerek sıfırdan inşa edildi. İş Bankası, hem yeni nesil bir deneyim alanı oluşturan hem de karayolu erişiminin kısıtlanabileceği deprem gibi afet durumlarında İstanbul Boğazı’nda ve gerektiğinde farklı kentlerde gezici hizmet vererek bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürmesini hedefleyen İş Vapur’u hizmete sundu.

2026 YILININ BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ GALATAPORT’TA OLACAK

Banka tarihinde özel bir yeri olan 66 numaralı Boğaziçi Vapuru’ndan ilham alınarak inşa edilen İş Vapur, 2026 yılının büyük bölümünü Galataport’ta geçirecek.

Vapur, olağanüstü durumlarda yiyecek, barınma ve bankacılık hizmetleri sunabilecek şekilde tasarlandı. Normal zamanlarda 3 terminalin yer alacağı İş Vapur’da, afet dönemlerinde terminal sayısı 13’e çıkarılabilecek. Ayrıca 1 GişeMatik ve 1 Bankamatik ile nakit ihtiyaçlarının hızlı ve self servis karşılanması sağlanacak.

YILIN HER GÜNÜ 11.00-20.00 SAATLERİ ARASINDA FAALİYETTE

İş Vapur’da banka şubesinin yanı sıra sergi, toplantı, etkinlik, büfe ve dinlenme alanları bulunuyor. Vapurun ana güvertesinde yer alan İş Vapur Şubesi, İş Kültür Yayınları ve kafe alanı yılın her günü 11.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

İSTANBUL BOĞAZI’NDA GEZİCİ HİZMET

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, açılışta yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin ardından hayata geçirilen İş Vapur ile büyük bir afet karşısında karayolu erişiminin kısıtlandığı durumlarda bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebileceğini ve vapurun Boğaz’da gezici olarak hizmet vereceğini belirtti.

Aran, “Galataport’tan Sarıyer’e, Beykoz’dan Bostancı’ya, Tuzla’ya kadar İstanbul’un birçok kıyısına denizden ulaşıp bankacılık hizmetlerinin aksamamasını sağlayacağız. İş Vapur, olası depremde revir ve yatakhane olarak da kullanılabilecek, 300 kişiye kadar barınma imkânı sunacak.” dedi.

AFET ODAĞININ YANINDA YENİ NESİL TEMAS NOKTASI

Aran, dijital kanalların bankacılık işlemlerindeki payının neredeyse yüzde 100’e yaklaştığı günümüzde şubelere farklı bir anlam kazandırmaya çalıştıklarını; tarım, girişimcilik ve turizm alanlarında açtıkları ihtisas şubelerinin bu yaklaşımın parçası olduğunu söyledi. İş Vapur’un, afet odağının yanında müşteri deneyiminde fark yaratan yeni nesil temas noktası olarak farklı bir şube deneyimi sunmayı amaçladığını vurguladı.

Hakan Aran, “İş Vapur ile denizde seyahat eden bir şubeyi açıyor, yüzen bir bankacılık şubesini sektöre kazandırıyoruz. Bu, tarihimizde ilk değil. 1926’da Avrupa’nın birçok limanını dolaşan Karadeniz Vapuru’nda da şube açmış ve ülkemizin tanıtımında rol oynamıştık. Cumhuriyet vizyonuyla 100 yıl sonra bu kez İş Vapur’u İstanbulluların hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz.” diye konuştu.

İŞ VAPUR’UN ÖZELLİKLERİ