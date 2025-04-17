Ev kadınlarına emeklilik ve sosyal güvence geliyor

Haber Merkezi

Aile Yılı kapsamında kadınlara yönelik yeni destekler başlatılıyor.

2025 yılı yeni torba yasa düzenlemesi kapsamında olan ev kadınlarına isteğe bağlı sigorta ile artık ev kadınlarına emeklilik ve sağlık güvencesi sağlanacak.

Yeni yasayla birlikte sigorta priminin üçte birinin devletçe karşılanması gündemde.

SOSYAL GÜVENCE VE EMEKLİLİK HAKKI BİR ARADA

Aile Koruma Kalkanı paketi kapsamında yer alan yeni proje hayata geçtiğinde ev kadınları, sosyal güvence ile birlikte emeklilik hakkını da kazanacak.

Projenin şu özellikleri kapsaması bekleniyor:

KİMLER YARARLANABİLECEK?

18 yaşını doldurmuş, şu an çalışmayan ya da emekli olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadınlar.

Türkiye’de ikamet edenler.

NASIL İŞLEYECEK?

Ev kadınları isteğe bağlı sigorta sistemine başvurarak kayıt olacak.

Bu sigorta Bağ-Kur kapsamında değerlendirilecek.

Primler internet üzerinden ödenecek.

NE KADAR ÖDENECEK?

2025 yılı için en düşük ödeme: 8.321,76 TL

Yüzde 20’si emeklilik

Yüzde 12’si sağlık primi

En az 15 yıl (5 bin 400 gün) prim ödenmesi gerekecek.

SAĞLIK HİZMETLERİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Sigortalı kadınlar, eşleri ve çocuklarıyla birlikte ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek.

EK DESTEKLER

Yıpranma hakkı (Fiili Hizmet Zammı) benzeri destekle annelere ekstra prim ve erken emeklilik imkânı sunulacak.

Örneğin: 4 yıl çalışan anneye 5 yıl prim sayılabilecek.

Çocuk sayısına göre avantajlı şartlar olacak.

Ayrıca, sigortadan önceki doğumlar için borçlanma hakkı da gündemde.

7,3 MİLYON KADIN EV İŞLERİ NEDENİYLE İŞ GÜCÜNE KATILAMADI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı iş gücü istatistiklerine göre; 2024 yılında 15 yaş üzeri nüfusta iş gücüne dahil olmayan kişi sayısı 30 milyon 193 bin kişi oldu.

15 yaş ve üzeri kadın nüfusta iş gücüne dahil olmayanların sayısı 21 milyon 47 bin kişi oldu.

Kadınların iş gücüne dahil olmama nedenlerinde ilk sırada ev işleri geldi. 7 milyon 376 bin kadın ev işleri nedeniyle iş gücüne dahil olamadı.

4 milyon 396 bin kadın çalışamaz halde, 2 milyon 327 bin kadın eğitim öğretime devam etmesi, 1 milyon 338 bin kadın iş aramadığı, 1 milyon 201 bin kadının iş bulma ümidi olmadığı, 1 milyon 118 bin kadın emekli ve 86 bin kadın iş aradığı halde bulamadığı için iş gücüne dahil olmadı.