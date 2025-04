Evlenecek çiftlere yeni destek kampanyası geliyor

Haber Merkezi

"Aile Yılı" kapsamında evlenecek çiftlere özel yeni destek kampanya başlatılacak.

Kampanya ayrıntıları, 30 Nisan Çarşamba günü (yarın) düzenlenecek toplantıyla kamuoyuna açıklanacak.

Edinilen bilgilere göre, 16 firmayla yapacak indirim protokolüyle evlenecek gençlere, mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyaları gibi ihtiyaçlarını karşılayacak özel indirimler sunulacak.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU SAYISI

8 Nisan'dan bu yana doğum yardımı almak için 287 bin 517 aile başvuru yaptı.

En çok başvuru yüzde 41 oranıyla birinci çocuk için yapıldı. Başvuru sayısı ise 116 bin 594 oldu.

İkinci çocuk başvuru oranı yüzde 31, başvuru sayısı 88 bin 982.

Üçüncü çocuk başvuru oranı yüzde 18, başvuru sayısı 51 bin 843.

Üçün üzerinde çocuğu olan ailelerin başvuru oranı yüzde 10, başvuru sayısı ise 30 bin 99 oldu.

EN FAZLA BAŞVURUNUN GELDİĞİ YERLER

Ayrıca verilen bilgiler arasında, en fazla doğum yardımı başvurusunun İstanbul'dan geldiği açıklandı.

İstanbul'u Ankara ve Şanlıurfa'nın takip ettiği belirtildi.

ÖDEMELER NE ZAMAN?

Yapılacak incelemenin ardından doğum yardımında ilk ödemeler, mayıs ayında hesaplara yatırılacak.

DOĞUM YARDIMI NE KADAR?

İlk bebekte tek seferlik 5 bin TL, ikincide her ay bin 500 TL üç ve sonrası her bir çocuk için de her ay 5 bin lira destek veriliyor.