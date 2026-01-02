Gümüş ve altın yatırımı 2025'te servet sahibi yaptırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025'te gümüş ve altın yatırımcılarına büyük kazançlar sağlarken, platin de önemli artışlar gösterdi.

Kripto paralar, kakao ve petrol yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı.

Yıl başında 100 bin eurosunu gümüşe yatıran bir yatırımcı, 2025 sonunda 221 bin 400 euroya ulaştı.

Altın ve platin de geçen yıl, en istikrarlı yatırım araçlarından biri olarak öne çıktı.

PLATİNE YATIRAN KÂR ETTİ

Aynı dönemde altına yatırım yapan bir kişi, parasını 149 bin 200'e, platine yatırım yapan bir kişi ise 199 bin 400'e çıkardı.

KRİPTO KAYBETTİRDİ

Kripto paralarda ise durum tersine döndü. Bitcoin, ekim ayında rekor seviyesi olan 126 bin 199 dolardan gerileyerek 90 bin doların altına indi ve geçen yılı başladığı seviyenin de altında kapattı.