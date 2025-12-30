Excalibur G915, güçlü performans ve ince tasarımı bir araya getiriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Excalibur G915; 165 Hz yenileme hızına ve yüzde 100 sRGB renk doygunluğuna sahip ekranı, RTX 5060 ve RTX 5070 ekran kartı seçenekleriyle oyunlardan grafik yoğun uygulamalara kadar hızlı ve güçlü bir deneyim sunuyor.

2,3 kilogram hafifliği ve 20,5 milimetre inceliğiyle Excalibur G915, mobil kullanım avantajını performanstan ödün vermeden sağlıyor. Dayanıklı metal tasarımı premium bir kullanım hissi oluştururken, oyun bilgisayarının “ağır” algısına meydan okuyor.

GENİŞ EKRANDA DAHA FAZLA ALAN

15,6’’ laptop kompaktlığında sunulan 16’’ ekran, daha geniş bir çalışma ve oyun alanı sağlıyor. Yansıma önleyici kaplama farklı ortamlarda konfor sunarken, geniş görüş açısı sayesinde ekran her açıdan netliğini koruyor.

4 bölgeli RGB aydınlatmalı klavye, kullanıcıların tarzlarını yansıtmasına olanak tanırken; hassas ve hızlı tepki veren tuş yapısı rekabetçi oyunlarda güvenilir kontrol sağlıyor.

OYUNLARDA AKICILIK VE YAPAY ZEKA DESTEKLİ DENEYİM

RTX 5000 serisi ekran kartı seçenekleriyle donatılan Excalibur G915, yüksek kare hızları ve stabil performans sunuyor. Yapay zeka tabanlı DLSS teknolojisi ve MUX Switch desteği sayesinde oyun performansında ek güç ve hız elde ediliyor.

Bu özellikler, oyun ve üretkenlik odaklı kullanıcılar için uzun vadeli, tutarlı bir performans deneyimi sunuyor.

GÜÇLÜ VE VERİMLİ İŞLEMCİ

13 Nesil Intel Core i7 işlemci; 10 çekirdekli yapı ve 24 MB Intel Akıllı Bellek ile yüksek işlem gücünü dengeli şekilde yansıtıyor.

3,60 GHz temel hızdan 4,90 GHz’e kadar çıkabilen turbo performans, yoğun iş yüklerinde akıcı bir deneyim sağlıyor. DDR5 RAM teknolojisi ise çoklu görevlerde sistem verimliliğini artırıyor.

GELİŞMİŞ SOĞUTMA SİSTEMİ

İkiz turbo fan, 3 bakır ısı borusu ve 102 ultra ince fan bıçağıyla geliştirilen soğutma sistemi, performansın uzun süre korunmasına yardımcı oluyor.

140 bin milimetrelik geniş ısı dağıtım alanı sayesinde CPU ve GPU sıcaklıkları dengede tutuluyor.

TAŞINABİLİRLİK VE BAĞLANTI SEÇENEKLERİ

RJ45, HDMI, Type-C ve USB 3.1 bağlantıları farklı çevre birimleriyle uyumluluk sağlıyor. Thunderbolt desteğiyle 40 Gb/s’ye varan veri aktarımı ve 4K görüntü iletimi mümkün.

Dolby Digital destekli stereo hoparlörler ise oyun ve multimedya içeriklerinde zengin, net bir ses deneyimi sunuyor.