Eylül ayı enflasyon beklentisi: Yüzde 2,09 Eylül enflasyonu 3 Ekim Perşembe günü açıklanacak. Enflasyon verisinin öncesinde yapılan anketler açıklanmaya başladı.

AA

Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta yüzde 2,47 artış kaydetmişti.

Eylül enflasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ekim Perşembe günü açıklanacak.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,09 arttığını tahmin ediyor.

Eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 1,50 İLE YÜZDE 2,50 ARASINDA

Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,09 olurken ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,50 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 48,11

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e ineceği öngörülüyor.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 43,23

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 43,23 oldu.

2024 ENFLASYON RAKAMLARI

2024 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)