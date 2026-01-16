Türkiye’de kartlı alışverişler 2025’te güçlü büyümesini sürdürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri’nin (GÖSAŞ), Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerini esas alarak hazırladığı “Türkiye’de Kartlı Ödemeler 2025” çalışması, kartlı ödeme alışkanlıklarının hem hacim hem de kullanım pratikleri açısından güçlenerek devam ettiğini ortaya koydu. Araştırma; kart sayısındaki artışı, e-ticaretin yükselişini ve temassız ödemelerin günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini gözler önüne serdi.

KART SAYISI ARTTI, HARCAMA 24 TRİLYON TL’Yİ AŞTI

2025 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de banka ve kredi kartı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artarak 460 milyona ulaştı. Bunun 142 milyonunu kredi kartları, 318 milyonunu ise banka kartları oluşturdu. Banka ve kredi kartlarıyla yapılan toplam alışveriş hacmi yüzde 51,9 artışla 24 trilyon 62 milyar TL’ye yükseldi. Harcamaların 20 trilyon 425 milyar TL’si kredi kartlarıyla, 3 trilyon 638 milyar TL’si ise banka kartlarıyla gerçekleştirildi.

KREDİ KARTINDA PEŞİN ÖDEME AĞIRLIĞI KORUNDU

2025’te kredi kartı harcamalarında peşin ödeme tercihi öne çıktı. Kredi kartıyla yapılan alışverişlerin yüzde 80,5’i peşin, yüzde 19,5’i taksitli olarak gerçekleşti. Toplam 20 trilyon 425 milyar TL’lik kredi kartı harcamasının 16 trilyon 433 milyar TL’si peşin, 3 trilyon 991 milyar TL’si ise taksitli işlemlerden oluştu.

E-TİCARETTE TAKSİTLİ İŞLEMLER YÜKSELİŞTE

E-ticaret tarafında ise farklı bir tablo dikkat çekti. 2025 boyunca kredi kartlarıyla yapılan e-ticaret harcamaları 6 trilyon 706 milyar TL’ye ulaştı. Bu harcamaların yüzde 65,6’sı peşin, yüzde 34,4’ü taksitli işlemler olarak kaydedildi. Taksitli e-ticaret harcamalarının payı yüzde 57,8’e yükselerek 2024’teki yüzde 55,5 seviyesinin üzerine çıktı.

E-TİCARETİN PAYI YÜZDE 32,8’E ULAŞTI

2025’te e-ticaret, toplam kartlı alışverişlerin yüzde 32,8’ini oluşturdu. Son beş yıllık veriler, e-ticaretin kartlı harcamalar içindeki payının istikrarlı biçimde arttığını gösterdi. Sektörel bazda e-ticaret payının en yüksek olduğu alanlar; seyahat (yüzde 57), elektrik-elektronik ve bilgisayar (yüzde 51) ile yapı malzemeleri (yüzde 46) oldu.

E-TİCARETTE EN HIZLI BÜYÜYEN SEKTÖRLER

Bir önceki yıla kıyasla e-ticaret harcamalarındaki en yüksek artış; yüzde 86 ile sağlık/kozmetik, yüzde 85 ile market ve yüzde 69 ile yapı malzemeleri sektörlerinde görüldü. Seyahat (yüzde 50), giyim (yüzde 43) ve telekomünikasyon (yüzde 34) ise daha sınırlı büyüme kaydetti.

TEMASSIZ ÖDEMELER KALICI ALIŞKANLIK HALİNE GELDİ

Araştırma, temassız ödemelerin 2025’te de güçlü yükselişini sürdürdüğünü ortaya koydu. Yıl sonunda temassız işlem adedi 7 milyar 960 milyona ulaşırken, bu işlemlerin toplam kartlı işlemler içindeki payı yüzde 68 oldu. Son beş yılda temassız işlemlerin payı yüzde 47’den yüzde 68’e yükselirken, işlem adedi yaklaşık üç kat artış gösterdi.

Bu veriler, temassız ödemelerin hız ve kullanım kolaylığı sayesinde tüketiciler için kalıcı bir ödeme alışkanlığına dönüştüğünü gösteriyor.