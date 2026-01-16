Gülermak’tan küresel başarı: ENR 2025’te dünyada 9’uncu sıra

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Küresel inşaat sektörünün en prestijli yayınları arasında yer alan Engineering News Record’un (ENR) hazırladığı “Dünyanın En Büyük Uluslararası Müteahhitleri 2025” listesinde Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. önemli bir başarıya imza attı. Şirket, Mass Transit & Rail (Toplu Ulaşım ve Raylı Sistemler) kategorisinde dünya sıralamasında 9’uncu basamağa yükseldi.

DÜNYA SIRALAMASINDA 4 BASAMAKLIK YÜKSELİŞ

ENR’nin 2024 listesinde 13’üncü sırada yer alan Gülermak, 2025 listesinde 4 basamak birden yükselerek dikkat çekti. Şirket, bu başarıyla Avrupa’da 5’inci, Türkiye’de ise 1’inci sırada yer aldı.

8 ÜLKEDE 110’DAN FAZLA PROJE

Yurt içi ve yurt dışında hayata geçirdiği büyük ölçekli altyapı ve üstyapı projeleriyle adından söz ettiren Gülermak, Türkiye’nin yanı sıra 8 ülkede ulaşım ve altyapı projeleri gerçekleştirdi. Şirket, son 10 yılda 110’dan fazla projeyi başarıyla tamamladı.

1.600 KİLOMETRE DEMİRYOLU, 400 KİLOMETRE TÜNEL

Bugüne kadar dünya genelinde yaklaşık 400 kilometre tünel ve 120 yeraltı metro istasyonu inşa eden Gülermak, yaklaşık 1.600 kilometre demiryolu ve yüksek hızlı tren (YHT) hattını hayata geçirdi. Ayrıca 60’a yakın köstebek (Tunnel Boring Machine-TBM) tünel delme makinesinin kullanım ve işletmesini üstlendi.

GELİRİN YÜZDE 76’SI YURT DIŞINDAN

Gülermak, 2025 yılının ilk 9 aylık döneminde toplam gelirlerinin yaklaşık yüzde 76’sını yurt dışı projelerden elde etti. Şirket, farklı coğrafyalarda yüksek teknik standartlar ve sürdürülebilir yaklaşımla yürüttüğü projelerle küresel ölçekte güvenilir bir çözüm ortağı olmayı sürdürüyor.

YENİ PAZARLARDA BÜYÜME HEDEFİ

Raylı sistemler ve toplu ulaşım başta olmak üzere yüksek mühendislik gerektiren projelere odaklanan Gülermak, güçlü teknik altyapısı ve uluslararası deneyimiyle yeni pazarlarda etkinliğini artırmayı hedefliyor.