Faizsiz kredi veren bankalar 2025! %0 faizli krediler açıklandı...

Nakit ihtiyacı olan tüketiciler, banka banka araştırma yapıyor.

Artan faiz oranları nedeniyle kredi kullanma konusunda endişe yaşıyor.

Zaman zaman bankalar, faizsiz kredi kampanyalarıyla müşterilerine destek sunuyor.

18 yaşını doldurmuş herkesin başvurabileceği bu kampanyalarda, %0 faizli kredi seçenekleri dikkat çekiyor.

Kredi başvuruları hem mobil uygulamalar üzerinden hem de banka şubelerinden yapılabiliyor ve başvuru süreciyle ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Peki, hangi bankalar sıfır faizli ihtiyaç kredisi sunuyor? Faizsiz kredi veren bankalar hangileri? İşte 2025 faizsiz kredi imkanı sağlayan bankalar...

GARANTİ BBVA FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI

Garanti BBVA'nın faizsiz kredi kampanyası şu şekilde;

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 75.000 TL

3 ay vadeli, 50.000 TL'ye varan kredi!

3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans!

QNB FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 85.000 TL

3 ay vadeli, 60.000 TL ihtiyaç kredisi!

3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans!

DENİZBANK FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI

Denizbank'ın faizsiz kredi kampanyası şu şekilde;

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 90.000 TL

3 ay vadeli, 65.000 TL'ye varan kredi!

3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans!

İŞ BANKASI FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Tutar: 55.000 TL

3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans!

1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan Ek Hesap!

KUVEYTTURK FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 80.000 TL

İhtiyaç Kart ile 30.000 TL'ye kadar harcamaya vade farksız 9 taksit!

Sağlam Kart Troy ile 50.000 TL’ye kadar harcamaya vade farksız 5 taksit!

ENPARA FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Tutar: 60.000 TL

6 aya varan vade ile, 60.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi!

DİKKAT: Şartlar ve koşullar için lütfen bankanın resmi web sitesini ya da şubeleri ziyaret ediniz.