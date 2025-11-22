Fas ve Japonya'dan 420 milyon dolarlık kredi anlaşması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Garp Vadisi’nin güneydoğu bölgesindeki hidro-tarımsal düzenleme projesinin finansmanı için kredi anlaşması imzalandı.

Garp Vadisi’nin güneydoğu bölgesindeki hidro-tarımsal düzenleme projesine finansman sağlanması hedefiyle imzalanan kredi anlaşmasının, yaklaşık 420 milyon ABD doları değerinde olduğu belirtildi.

Anlaşma; Fas Bütçe Bakanı Delegesi Fevzi Lakca, Japonya’nın Fas’taki Büyükelçisi Nakata Masahiro ve JICA Orta Doğu–Avrupa Departmanı Genel Müdürü Toyama Kei tarafından başkent Rabat'ta imzalandı.

“İKİ ÜLKE İŞ BİRLİĞİNDE ÖNEMLİ BİR AŞAMA”

Büyükelçi Masahiro, yaptığı konuşmada, imzanın “iki ülke iş birliğinde önemli bir aşama” olduğunu belirterek projenin, su kıtlığı yaşayan bir bölgede sulamayı destekleyen en büyük ortak çalışmalar arasında yer aldığını söyledi.

Kuneytra, Sidi Süleyman ve Sidi Kasım illerini kapsayan Garp Vadisi’nin güneydoğusunda yürütülecek proje; 30 bin hektarlık alanda su kullanımının etkinliğini artırmayı, tarımsal verimliliği güçlendirmeyi ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı artırmayı hedefliyor.

Bölge, ülkenin en önemli sulama ve tarımsal üretim havzaları arasında yer alıyor.