IEA Başkanı Fatih Birol: 2025’te dünyada artması beklenen LNG ticaretinden Türkiye karlı çıkabilir IEA Başkanı Birol, 2023 yılına ilişkin değerlendirmeler yaparak, Türkiye'nin doğalgaz ve nükleer enerji hedeflerine doğru ilerlediğini ifade etti.

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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, dünyada değişen enerji jeopolitiği, Türkiye'nin konumu ve nükleer enerji gibi bazı güncel konuları değerlendirdi.

Birol, 2025 itibarıyla dünya genelinde sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üretimi ve ticaretinde beklenen güçlü artıştan Türkiye'nin kârlı çıkabileceğini söyledi.

Türkiye'nin önemli bir doğalgaz ithalatçısı olduğunu anımsatan Birol, ülkenin cari açığının büyük bir kısmının enerji ithalatından kaynaklandığını belirtti.

"Türkiye, 2025'te başlayacak yeni LNG dalgasını en iyi şekilde kullanmalı"

Birol, 2025 itibarıyla birçok ülkede yeni LNG tesislerinin devreye alınmasıyla doğalgaz piyasalarında bugüne kadar görülmemiş güçlü bir LNG artışının yaşanacağının altını çizerek, şöyle konuştu:

Türkiye, 2025'te başlayacak yeni LNG dalgasını en iyi şekilde kullanmalı. Birincisi, anlaşmaları bu veriler ışığında yapması lazım. 2025'ten sonra alıcı ülkelerin eli güçlenecek. Bu nedenle anlaşmaların da buna göre yapılması gerekebilir. Türkiye'nin, mevcut kontratlarda da bazı iyileştirilmeler için bu dönemde masaya oturması gerekebilir.

Türkiye'nin doğalgaz ve nükleer enerji hedefleri

Türkiye, 7 uluslararası doğalgaz boru hattı, 3'ü yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) olmak üzere 5 LNG tesisi ve 2 yer altı doğalgaz depolama tesisi ile güçlü bir altyapıya sahip.

Bu yıl Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Moldova ile gaz tedarik anlaşmaları imzalayan Türkiye, sadece gaz ticaretinde transit ülke değil tedarik ettiği gazın ihracatını yapan ve bunu yöneten bir ülke olmayı da hedefliyor.

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden sonra Sinop ve Trakya'da da nükleer enerji santralleri planlayan Türkiye için nükleer enerji, 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmada önemli rol üstleniyor.

Türkiye, Ulusal Enerji Planı çerçevesinde 2035'e kadar enerji portföyüne 7,2 gigavat, 2050 sonuna kadar 20 gigavatın üzerinde nükleer enerji kapasitesi eklemeyi hedefliyor.

"Türkiye mevcut olanaklarıyla Avrupa'ya doğalğaz ihraç etme altyapısına sahip"

Birol, Türkiye'nin güçlü doğalgaz altyapısına da dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

Türkiye mevcut olanaklarıyla daha fazla gaz ithal ederek bunu Avrupa'ya ihraç etme altyapısına sahip. Bunu da en iyi şekilde kullanabilir. 2025'ten itibaren LNG'de yeni bir sayfa açılıyor. Bundan umarım Türkiye gibi gaz ithalatçısı ülkeler en iyi şekilde faydalanabilirler.

"Kızıldeniz'deki aksamaların etkisi kısıtlı kaldı"

Birol, Kızıldeniz'de artan bölgesel riskler nedeniyle oluşan uluslararası lojistik aksamalarına da değinerek, şöyle konuştu:

Denizdeki petrol ticaretinin yüzde 10'u, LNG ticaretinin ise yüzde 9'u Kızıldeniz'den yapılıyor. Bu nedenle etkisi şimdilik kısıtlı kaldı. Tahminlerimize göre, Kızıldeniz yerine Güney Afrika'dan dolaşıldığında nakliyede iki haftalık bir uzama oluyor. Bu da maliyet artışına neden oluyor. Bu artış petrol fiyatlarında 1-2 dolar civarında oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)