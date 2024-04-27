Galatasaray, Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı

İHA
Galatasaray, Süper Lig’in 35. haftasında Sivasspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman U19 takımıyla yapılan maçla tamamlandı.
Hazırlıklar devam edecek
Sarı-kırmızılılar, iki günlük iznin ardından 30 Nisan Salı günü saat 18.00’de yapacağı idmanla Sivasspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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