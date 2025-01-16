Fatih Karahan: Enflasyon düşüşünü sürdürüyor

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte yatırımcı toplantılarına katılmak için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Karahan, Londra'da "Türkiye’de Enflasyon Görünümü" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

"HİZMET ENFLASYONUNDA AZALIŞ KAYDEDİLDİ"

Enflasyonun düşüşünü sürdürdüğünü belirten Karahan, katılığından şikayet edilen hizmet enflasyonunda da azalış kaydedildiğini ifade etti.

Karahan, geriye dönük endeksleme kapsamındaki kalemlerin hizmet enflasyonunun yüksek seviyelerde kalmasına neden olduğunu aktardı.

KİRA ENFLASYONU DÜŞÜŞTE

Kira enflasyonunun düşüş eğiliminde olduğunu vurgulayan Karahan, temel enflasyon trendinin düşüş kaydettiğini dile getirdi.

Karahan, sanayi sektöründeki firmaların fiyatlama davranışlarının iyileştiğini kaydetti.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE OLUMLU GELİŞMELER

Kurumsal enflasyon beklentilerinde de olumlu yönde gelişmeler görüldüğünü aktaran Karahan, hane halkı enflasyon beklentilerinde de iyileşmelerin başladığını bildirdi.

İTHALATTA ILIMLI SEYİR

Karahan, mücevher hariç tüketim malları ithalatının ılımlı seyrettiğini söyledi.

Hizmet üretiminin ılımlı bir hızda devam ettiğini belirten Karahan, büyüme kompozisyonunun net ihracata doğru kaydığını dile getirdi.

"TÜRK LİRASI MEVDUAT ARTIYOR"

Karahan, Türk Lirası mevduatın payının artmaya devam ettiğini belirtti. Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında düşüşün devam ettiğini kaydeden Karahan, KKM hesaplarının sınırlı bir bölümünün dövize döndüğünü dile getirdi.

REZERVLER

Karahan, rezerv yeterliliğinde önemli ölçüde iyileşme görüldüğünü vurguladı.