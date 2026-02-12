Fatih Karahan: Türkiye’de yastık altında 600 milyar dolar altın var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2026’nın ilk enflasyon raporunun tanıtımı için İstanbul Finans Merkezi Merkez Bankası Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledikten sonra basının sorularını yanıtladı.

"YASTIK ALTINDA ÖNEMLİ BİR ALTIN STOKU VAR"

Karahan, yastık altı altının enflasyona etkisine yönelik soruyu şöyle yanıtladı:

Altın fiyatları artıyordu ama bu kadar yüksek seviyelere ulaşmamıştı. Bildiğiniz gibi Türkiye’de yastık altında önemli miktarda altın stoku olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle altın fiyatları da arttıkça, bunun bir servet etkisi söz konusu.

EK SERVETİN TÜKETİMİ ENFLASYONA ETKİ EDEBİLİR

Bu ek servetin ne kadarının tüketildiğine bağlı olarak enflasyon etkisi değişebilir. Bizim tahminlerimiz yastık altı altının belki 600 milyar dolar civarında olduğu yönünde.

"200 MİLYAR DOLAR DOLARA DAYANAN SERVET ETKİSİ VAR"

Geçtiğimiz seneden bu yana 100 milyar doların çok üzerinde, belki 200 milyar dolara dayanan bir servet etkisi var.

"DEZENFLASYONU YAVAŞLATIYOR"