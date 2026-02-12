Aralık ayında dış ticaret yüzde 13 arttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayına ilişkin dış ticaret endekslerini yayımladı.

TÜİK’in açıkladığı Aralık 2025 dış ticaret endekslerine göre, ihracat birim değer endeksi aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 arttı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, Aralık ayında 7,2 puan artarak 2025 Aralık ayında 92,4 olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET HADDİNDE TOPARLANMA

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı Aralık ayında 85,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 7,2 puan artarak, 2025 yılı Aralık ayında 92,4 oldu.