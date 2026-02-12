SON DAKİKA: TCMB’nin 2026 sonu enflasyon orta tahmini: Yüzde 16

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Piyasaların beklediği rapor açıklanıyor.

Enflasyon için yılın ilk yol haritası bugün çiziliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2026’nın ilk enflasyon raporunun tanıtımı için İstanbul Finans Merkezi Merkez Bankası Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Merkez Bankası'nın hazırlayıp, sunduğu enflasyon raporunda; 2026, 2027 ve 2028 yıl sonu enflasyon beklentileri belli oldu.

2026 yıl sonu için: Yüzde 15-21 / Orta noktada: 16

2027 yıl sonu için: Yüzde 6-12 / Orta noktada: 9

2028 yıl sonu için: Yüzde 8

ENFLASYON BEKLENTİSİNİN ANA VE ARA HEDEFLERİ

Fatih Karahan, enflasyon beklentilerini belirtirken şu ifadeleri kullandı:

2026 yılında enflasyonun, yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2027 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 6 ile yüzde 12 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor.

Enflasyon ara hedefimizi ise, 2026 ve 2027 yılları için, sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduk. 2028 yılı için ise ara hedefimizi yüzde 8 olarak belirledik.

Enflasyonun 2028 yılında yüzde 8’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını öngörüyoruz.

2026 yılı tahmin aralığının güncellenmesinde, belli başlı risklerin belirginleşmesi ve varsayım revizyonlarımızın yanı sıra, TÜFE hesaplama yönteminde yapılan değişiklikler kapsamında hizmet grubunun sepet içindeki payının artması da rol oynadı.

KÜRESEL GELİŞMELER

Sunumuna küresel görünüme ilişkin değerlendirmelerle başlayan Karahan, küresel büyüme patikasının 2025 Nisan ayı öncesi tahminlere yakınsadığını belirterek şu bilgileri verdi:

Küresel riskler aşağı yönlü ilerliyor. Enerji dışı emtia fiyatları, oynaklığa rağmen artış eğilimini korudu. Gelişmiş ülkelerin (GÜ) para politikalarına ilişkin beklentiler finansal piyasalar üzerinde etkili olmaktadır. Fed’in faiz belirsizliği etkisini korumaktadır.

FATİH KARAHAN’IN SUNUMUNDAN ÖNE ÇIKANLAR:

TCMB Başkanı Karahan, enflasyon raporu sunumunda, küresel ekonomiye jeopolitik riskleri aktararak, para politikası kararlarına değindi ve iktisadi faaliyetlere dair bilgi verdi:

Kapasite kullanımı son çeyrekte gelişti. İş gücü piyasaları iyileşti. Altın hariç perakende satışlar son çeyrekte bir miktar hızlansa da eğilimin altındadır. Kartla yapılan harcamalar dördüncü çeyrekte bir miktar artmıştır. İmalat sanayi gelişmektedir. Göstergeler, talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna işaret etmektedir. Cari işlemler açığı tarihsel ortalamanın altındadır.

Ocak ayında enflasyon, tahmin aralığının üst bandına yakın gerçekleşti. Ocak ayında gıda enflasyonu oynak bir seyir izlemektedir. Sebze fiyatları, dönemsel arz koşullarının etkisiyle yüksek oranda artmıştır.



Hizmet enflasyonunun yüksek seyrinde kira ve eğitim kalemleri etkili olmuştur. Atalet kırılmaya başlamıştır. Kira ve eğitim enflasyonu dışında, hedeflerle uyumlu bir enflasyon gözlemlenmektedir. Kira enflasyonundaki yavaşlamanın sürmesi beklenmektedir. Son düzenlemeler, eğitim sektöründeki dezenflasyonu

desteklemektedir.

Temel mallara bakıldığında, döviz kurunun etkisi zayıflamış bir enflasyon söz konusudur. Enflasyon beklentileri, dezenflasyon süreci açısından önem arz etmektedir.



Sıkı para duruşu korunmaktadır. Aylık enflasyon, gıda enflasyonu öncülüğünde artmıştır. Politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 37 seviyesine getirdik. Sıkı para duruşu, makroihtiyati tedbirler ve likidite yönetimiyle desteklenmektedir. Fazla likidite sterilize edilmekte ve APİ portföyümüz desteklenmektedir.

KREDİ BÜYÜMESİ

Kredi büyümesinde 2024 yılından itibaren TL lehine görünüm devam etmektedir. Hem ticari krediler hem de bireysel krediler artışa destek vermiştir. Kredi büyümesini dezenflasyon süreciyle dengeli tutmak için sınırlarda değişikliğe gittik. Mevduatlar tarihsel seviyelere yakındır. Altın mevduatı arttığında TL mevduatı azalmaktadır. YP mevduatta görülen artış, ağırlıklı olarak altın fiyatı etkisinden kaynaklanmaktadır.

KKM SONLANDIRILDI

KKM, 0,1 milyar doların altına geriledi. Sermaye görünümü güç kazandı. Rezervlerdeki olumlu seyir devam etmektedir. Altın fiyatlarındaki yükseliş 22 milyar dolar katkı sağladı.

Piyasalardaki risk azaldı. 2025 yılında enflasyon, ara hedefin üzerinde gerçekleşti. Kuraklık ve don hadiseleri gıda fiyatlarını etkiledi. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar, varsayımların üzerinde geldi.

GELECEK VARSAYIMLARI

Temel varsayımlardaki beklentiler yukarı yönlü güncellendi. Petrol fiyatları, ithalat fiyatları ve gıda fiyatlarına ilişkin varsayımlar yükseltildi.

2026 ENFLASYON RAPORU TAKVİMİ:

TCMB, Enflasyon Raporu’nu 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 kez sunuyor.

Enflasyon Raporu 2026 - IV (12 Kasım 2026 tarihinde yayımlandı)

Enflasyon Raporu 2026 - III (13 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanacaktır)

Enflasyon Raporu 2026 - II (14 Mayıs 2026 tarihinde yayımlanacaktır)

Enflasyon Raporu 2026 - I (12 Şubat 2026 tarihinde yayımlanacaktır)