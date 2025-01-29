Fed, bugün faiz kararını açıklayacak

AA

Donald Trump'ın göreve gelmesi dengeleri değiştirdi.

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın izleyeceği ticari ve ekonomik politikalar, fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Gözler bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

JEROME POWELL'IN SÖZLE YÖNLENDİRMELERİ İZLENECEK

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın 3 faiz indirimine gidebileceği öngörülürken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Analistler, Fed yetkililerinin son dönemdeki sözle yönlendirmelerinde enflasyonla mücadelenin uzun bir süre devam etmesi gerektiğine dikkati çekmelerine ve Trump'ın enflasyonist politikalarına karşın, para piyasalarında faiz indirimine yönelik fiyatlamaların güçlendiğini bildirdi.

NVİDİA'NIN HİSSELERİ DÜN ARTTI

Bununla birlikte, pay piyasalarında teknoloji ve yarı iletken sektöründe toparlanma sürerken, pazartesi günü hisseleri yüzde 17 düşen ve piyasa değeri yaklaşık 600 milyar dolar azalan ABD'li çip devi Nvidia'nın hisseleri dün yaklaşık yüzde 9 arttı. Çip şirketi Broadcom'un hisseleri de yaklaşık yüzde 2,6 artış kaydetti.

Analistler, bugün Meta, Microsoft, Tesla ve IBM gibi teknoloji devlerinin açıklayacağı finansal sonuçların, piyasalarda hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

ABD TAHVİLLERİ

Bugün Fed'in açıklayacağı faiz kararı öncesinde, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,52 seviyesine gerilerken, dolar endeksi ise yatay seyirle 107,8 seviyesinden güne başladı.

Tahvillerdeki fiyatlamaların enflasyon endişesinin hala güçlü olduğuna işaret ettiğini belirten analistler, güçlü doların da söz konusu endişeyi beslemeyi sürdürdüğünü kaydetti.

ALTININ ONSU ARTTI

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,8 artışla 2 bin 764 dolardan kapanırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2 bin 762 dolardan işlem görüyor.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI DÜŞTÜ

Brent petrolün varil fiyatı, Trump'ın petrol üretimini destekleyen mesajlarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlerken, yeni güne yüzde 0,4 düşüşle 76,3 dolardan başladı.

NEW YORK BORSASI YÜKSELDİ

Bu gelişmelerle New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,92, Nasdaq endeksi yüzde 2,03 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,31 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık seyirle başladı.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 değer kazanarak 10.121,77 puandan tamamladı.

DOLAR YATAY SEYİRDE

Dolar/TL, dün yatay seyirle 35,7351'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 35,7510 seviyesinden işlem görüyor.

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ocak ayı GfK tüketici güven endeksi

15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

16.30 ABD, aralık ayı toptan eşya stokları

22.00 ABD, ocak ayı Fed'in faiz kararı

22.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması