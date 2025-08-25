Fed faiz indirimi beklentisi Bitcoin'e değer kaybettirdi

En büyük kripto para biriminin fiyatı, bir haftada yüzde 5,2 düşerek 112 bin 970 dolara gerilemişti.

Bitcoin'de, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'daki konuşması öncesinde başlayan düşüşler bugün de sürdü.

Bu kez Fed'in faiz indirmesi ihtimalinin artışı, kripto paraları düşüş yönünde etkiledi.

Kripto paralar arasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, bugün yüzde 3,32 düşüşle 110 bin 758,6 dolara kadar geriledi.

ETHEREUM DA İNİŞTE

Piyasa değeri bakımından ikinci büyük kripto para birimi olan Ethereum'un fiyatı, geçen hafta yaklaşık yüzde 7 düşerek 4 bin 325 dolara geriledi. Ethereum, bugün yüzde 2,9 düşüşle 34 bin 629,02 dolarda.