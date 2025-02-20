Fed, faiz indirimi için enflasyonu takip edecek

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 28-29 Ocak'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Fed, son toplantısında politika faizinin beklentiler doğrultusunda yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu.

Son toplantının tutanakları, faiz indirimi için enflasyonda daha fazla ilerleme kaydedilmesinin istendiğini gösterdi.

"ENFLASYON RİSKLERİ YUKARI YÖNLÜ"

Ekonomik faaliyet ve istihdama ilişkin temel projeksiyonlar etrafındaki risklerin kabaca dengeli olduğunun değerlendirildiği aktarılan tutanaklarda, enflasyona ilişkin risklerin yukarı yönlü olduğu kaydedildi.

Tutanaklarda, FOMC'nin halen kısıtlayıcı olan para politikası duruşu gibi çeşitli faktörlerin enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı yaratmaya devam edeceğine dikkat çekilerek, bazı Fed yetkililerinin mevcut politika faiz oranının nötr seviyenin çok üzerinde olmayabileceğini belirttiği ifade edildi.

YETKİLİLERİN GÖRÜŞLERİ

Tutanaklarda, ifadeler kaydedildi:

Birçok yetkili, ekonominin güçlü ve enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi halinde FOMC'nin politika faizini kısıtlayıcı seviyede tutabileceğini belirtirken, birkaçı iş gücü piyasası koşullarının kötüleşmesi, ekonomik faaliyetin duraklaması veya enflasyonun yüzde 2'ye beklenenden daha hızlı dönmesi halinde politikanın gevşetilebileceğini belirtti.

Borç limiti dinamiklerine bağlı olarak gelecek aylarda rezervlerde önemli dalgalanma potansiyeline işaret edilen tutanaklarda, bazı yetkililerin bu durum çözülene kadar bilanço küçültmesinin duraklatılması veya yavaşlatılmasının uygun olabileceğini belirttiği aktarıldı.

Fed'in gelecek toplantısı 18-19 Mart'ta yapılacak.

