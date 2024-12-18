Fed faiz kararı öncesinde dolar ve altın fiyatlarının seyri
AA

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,4 gerilerken yeni günde sınırlı yükselişle 2 bin 646 dolardan işlem görüyor.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 33,9870'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 35,0246 seviyesinden işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI:

Gram altın: 2 bin 979 lira

Çeyrek altın: 5 bin 52 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 585 lira

Tam altın: 20 bin 211 lira

Yarım altın: 10 bin 107 lira

DÖVİZ FİYATLARI:

Dolar: 35,0246 lira

Euro: 36,8145 lira

Sterlin: 44,5804l ira

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 değer kazanarak 10.011,27 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 azalışla 10.007,26 puandan başladı.

BİTCOİN

ABD'de seçimlerin ardından yükseliş trendini sürdüren Bitcoin, Fed'in faiz kararı öncesinde 108 bin doların üzerini test etmesinin ardından yeni günde 103 bin 500 dolarda dengelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Aslı Didari
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