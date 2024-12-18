Fed faiz kararı öncesinde dolar ve altın fiyatlarının seyri

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,4 gerilerken yeni günde sınırlı yükselişle 2 bin 646 dolardan işlem görüyor.
Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 33,9870'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 35,0246 seviyesinden işlem görüyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI:
Gram altın: 2 bin 979 lira
Çeyrek altın: 5 bin 52 lira
Cumhuriyet altını: 20 bin 585 lira
Tam altın: 20 bin 211 lira
Yarım altın: 10 bin 107 lira
DÖVİZ FİYATLARI:
Dolar: 35,0246 lira
Euro: 36,8145 lira
Sterlin: 44,5804l ira
BORSA İSTANBUL
Yurt içinde dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 değer kazanarak 10.011,27 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 azalışla 10.007,26 puandan başladı.
BİTCOİN
ABD'de seçimlerin ardından yükseliş trendini sürdüren Bitcoin, Fed'in faiz kararı öncesinde 108 bin doların üzerini test etmesinin ardından yeni günde 103 bin 500 dolarda dengelendi.
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