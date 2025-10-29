Fed faiz kararını açıkladı: Yüzde 25 baz puan indirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın gözü bu haberdeydi...

Para piyasalarının merakla beklediği Fed'in politika faizi kararı açıklandı.

FED'DEN YÜZDE 25 BAZ PUANLIK İNDİRİM

Fed, beklentilere uygun olacak şekilde 25 baz puan faiz indirimi yaptı.

Baz puan 3,75-4 aralığına düşürüldü.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ DÜŞÜRÜLDÜ

Bu karar, Fed’in bu yıl üst üste ikinci faiz indirimi oldu.

Karar öncesinde yatırımcılar, son dönemde gelen yumuşak enflasyon verileri ve ABD ekonomisindeki yavaşlama işaretleri nedeniyle 25 baz puanlık indirime kesin gözüyle bakıyordu.

EKONOMİ BÜYÜME VE İSTİHDAM HEDEFLERİ DEVAM EDİYOR

Bu indirim ile Fed, ekonomik büyümeyi destekleme ve istihdamı koruma hedefine yönelik adımlarını sürdürmüş oldu.

Piyasalar şimdi, Fed Başkanı Jerome Powell'ın kararın hemen ardından yapacağı basın toplantısındaki ileriye dönük politika sinyallerine odaklandı.

İŞ GÜCÜ PİYASASINDA ZAYIFLAMA

Fed, mart, mayıs, haziran ve temmuz aylarındaki toplantılarında politika faizinde değişikliğe gitmemişti.

ABD'de açıklanan son veriler, tüketici fiyatlarındaki artışın hızlandığını, iş gücü piyasasında ise zayıflama görüldüğünü ortaya koymuştu.