Türkiye’nin domates ihracatı 401 milyon doları aştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye’nin 2024 yılında 426 milyon 707 bin dolar olan domates ihracat geliri, 2025’te 401 milyon 193 bin dolara geriledi. Buna rağmen Türkiye, domates ihracatında önemli pazarlardaki güçlü konumunu korudu.

EN FAZLA İHRACAT ROMANYA’YA

Türkiye’nin en çok domates ihraç ettiği ülke Romanya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 83 milyon 869 bin dolar olarak kaydedildi. Romanya’yı 63 milyon 536 bin dolarla Ukrayna, 55 milyon 144 bin dolarla Rusya, 39 milyon 990 bin dolarla Bulgaristan ve 23 milyon 482 bin dolarla Almanya izledi.

“2026 YILI İÇİN ÇOK UMUTLUYUZ”

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Başkanı Onur Girdap, domatesin Türkiye tarımı açısından stratejik bir ürün olduğunu vurguladı. Geçen yıl yaşanan olumsuz hava koşullarının üretimi etkilediğini belirten Girdap, buna rağmen elde edilen ihracat rakamlarının sektör adına önemli olduğunu söyledi.

DOMATES ÜRETİCİLERİ 2026'DAN YANA MUTLU

Girdap, 2026 yılına ilişkin beklentilerinin yüksek olduğunu ifade ederek, “Geçtiğimiz yıl yaşadığımız olumsuzlukları 2026’da telafi etmeyi ve ihracat rakamlarımızı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda yeni pazar arayışlarımız sürüyor. Hollanda başta olmak üzere farklı ülkelerde temaslarımız oldu. Rusya ile ilişkilerimiz de belirli bir seviyeye geldi. 2026’nın domates ihracatı açısından olumlu geçeceğine inanıyoruz.” dedi.

SERA YATIRIMLARIYLA ÜRETİM ARTACAK

Hükümetin sera yatırımlarına verdiği desteklerin sürdüğünü kaydeden Girdap, bu destekler sayesinde yeni üretim alanlarının devreye girdiğini belirtti. Modern sera yatırımlarının yaygınlaşmasıyla verimliliğin artacağını ifade eden Girdap, Türkiye’nin domates üretimi ve ihracatında küresel pazarlardaki gücünü daha da pekiştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Artan üretimin iç piyasaya da olumlu yansıyacağını dile getiren Girdap, “Üretim artışı hem ihracat gelirlerimizi yükseltecek hem de iç piyasada arz istikrarına katkı sağlayacak. Amacımız; üreticinin kazandığı, tüketicinin uygun fiyata kaliteli ürüne ulaştığı ve ihracatçının yeni pazarlara açıldığı sürdürülebilir bir yapı oluşturmak.” ifadelerini kullandı.