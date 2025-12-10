Fed faiz kararını açıkladı

- ABD Merkez Bankası, 25 baz puanlık indirimle faiz oranını 3,50-3,75 aralığına düşürdü.
- Bu karar, ekonomik büyümeyi destekleme ve istihdamı koruma hedeflerini sürdüren Fed'in bu yılki üçüncü faiz indirimi oldu.
- Piyasalar, Jerome Powell'ın ileriye dönük politika sinyallerine ve Trump'ın faiz indirimi konusundaki tutumuna odaklandı.
Fed, para piyasalarının merakla beklediği faiz kararını açıkladı.
25 BAZ PUAN DÜŞÜRÜLDÜ
Karara göre Fed, 25 baz puanlık indirim uygulayarak faiz oranını 3,50-3,75 puan aralığına düşürdü.
Fed, bu kararla beraber piyasanın beklentilerine yanıt verdi.
ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ DÜŞÜRÜLDÜ
Bu karar, Fed’in bu yıl üst üste üçüncü faiz indirimi oldu.
Karar öncesinde yatırımcılar, son dönemde gelen yumuşak enflasyon verileri ve ABD ekonomisindeki yavaşlama işaretleri nedeniyle 25 baz puanlık indirime kesin gözüyle bakıyordu.
EKONOMİK BÜYÜME HEDEFİ DEVAM EDECEK
Bu indirim ile Fed, ekonomik büyümeyi destekleme ve istihdamı koruma hedefine yönelik adımlarını sürdürmüş oldu.
Piyasalar şimdi, Fed Başkanı Jerome Powell'ın kararın hemen ardından yapacağı basın toplantısındaki ileriye dönük politika sinyallerine odaklandı.
TRUMP KARAR ÖNCESİ KONUŞMUŞTU
ABD Başkanı Donald Trump, karar öncesi Fed Başkanı değişikliği hakkında konuşmuştu.
Donald Trump'ın mesajları yatırımcıların odağında bulunurken Trump da faiz oranlarının derhal düşürülmesini desteklemenin, Fed'in yeni başkanı için bir kriter olup olmadığına yönelik soruya "Evet." yanıtını verdi.