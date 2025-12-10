Fed faiz kararını açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Piyasaların beklediği son dakika…

Fed, para piyasalarının merakla beklediği faiz kararını açıkladı.

25 BAZ PUAN DÜŞÜRÜLDÜ

Karara göre Fed, 25 baz puanlık indirim uygulayarak faiz oranını 3,50-3,75 puan aralığına düşürdü.

Fed, bu kararla beraber piyasanın beklentilerine yanıt verdi.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ DÜŞÜRÜLDÜ

Bu karar, Fed’in bu yıl üst üste üçüncü faiz indirimi oldu.

Karar öncesinde yatırımcılar, son dönemde gelen yumuşak enflasyon verileri ve ABD ekonomisindeki yavaşlama işaretleri nedeniyle 25 baz puanlık indirime kesin gözüyle bakıyordu.

EKONOMİK BÜYÜME HEDEFİ DEVAM EDECEK

Bu indirim ile Fed, ekonomik büyümeyi destekleme ve istihdamı koruma hedefine yönelik adımlarını sürdürmüş oldu.

Piyasalar şimdi, Fed Başkanı Jerome Powell'ın kararın hemen ardından yapacağı basın toplantısındaki ileriye dönük politika sinyallerine odaklandı.

TRUMP KARAR ÖNCESİ KONUŞMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, karar öncesi Fed Başkanı değişikliği hakkında konuşmuştu.

Donald Trump'ın mesajları yatırımcıların odağında bulunurken Trump da faiz oranlarının derhal düşürülmesini desteklemenin, Fed'in yeni başkanı için bir kriter olup olmadığına yönelik soruya "Evet." yanıtını verdi.