Fed haftasına piyasalar böyle başladı! 15 Eylül'de altın, döviz, kripto para, BIST 100, Brent petrol

Yeni haftada piyasaların odağında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları yer alıyor.

Küresel piyasalar güne pozitif başladı.

Geçen hafta G7 maliye bakanları, Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için alınabilecek çeşitli ekonomik önlemleri görüştü. ABD Başkanı Donald Trump da Avrupa ülkelerine "Rusya'dan petrol almayın" çağrısında bulundu.

DOLAR ENDEKSİ

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,06'da, dolar endeksi de yatay seyirle 97,6 seviyesinde seyrediyor.

Dolar/TL, cuma günü yatay seyirle 41,3365'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,3803'ten işlem görüyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 41,3803 lira

Euro: 48,5472 lira

Sterlin: 56,4073 lira

ALTININ ONSU

Altının ons fiyatı, önceki kapanışın hemen üstünde 3 bin 644 dolardan alıcı buluyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 844 lira

Çeyrek altın: 8 bin 217 lira

Cumhuriyet altını: 33 bin 476 lira

Tam altın: 32 bin 867 lira

Yarım altın: 16 bin 434 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 67,1 dolar seviyesinde seyrediyor.

BORSA İSTANBUL

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kaybederek 10.372,04 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise cuma günü akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 yükseldi.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin, yüzde 0,65 artışla 116 bin 487,3 dolardan işlem görüyor.