Fed kararının altın fiyatlarını etkilemesi bekleniyor
AA

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faize karar verilen toplantısı yarın sonuçlanacak.

Saat 22.00'de açıklanacak faiz beklentileri, dünyada ve Türkiye'de piyasaların odağına yerleşti.

Ons altın 2 bin 312 dolarda.

Döviz düşüyor

Şu anda yurt içinde döviz fiyatları düşüş trendine girerek tabelalar kırmızıya döndü.

Dolar yüzde 0,12 düşüşle 32,3834 lirada, euro yüzde 0,29 düşüşle 34,7006 lirada ve sterlin ise yüzde 0,06 inişle 40,2453 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları

Yurt içindeki altın fiyatlarında ise seyir şöyle:

Gram altın: 2 bin 407 lira

Çeyrek altın: 4 bin 82 lira

Cumhuriyet altını: 16 bin 632 lira

Tam altın: 16 bin 329 lira

Yarım altın: 8 bin 164 lira

Kuyumcularda fiyat farklı

Tabelalardaki fiyatlarla kuyumculardaki fahiş fiyatların arasındaki makas ise artmaya devam ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)