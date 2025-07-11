Fed yetkilileri faiz indirimi mesajı verdi

ABD'de enflasyona bağlı olarak seyri belirlenen ABD Merkez Bankası'dan (Fed) indirim bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'e faizde indirime gitmesi için baskı yapıyor.

RİSK İŞTAHI ARTTI

Küresel piyasalarda, Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları yakından takip edilirken, ABD Merkez Bankası'nın para politikasında gevşeme yapabileceğine dair artan beklentiler risk iştahını artırdı.

İNDİRİM DÜŞÜNEBİLECEKLERİ MESAJI

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, para politikasının sıkı olduğunu ve bu ay politika faizinde indirim düşünebileceklerini ifade ederek, bu konuda azınlıkta olduğunu ve bu durumun siyasi bir konu olmadığını söyledi.

FAİZ İNDİRİM ZAMANI GELDİ

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de faiz oranlarını düşürmeye başlama zamanının yaklaştığını belirterek, bu yıl iki faiz indiriminin uygun olabileceğini ifade etti.

"TARİFELERİN FİYATLAR ÜZERİNDE KALICI ETKİLERİNİ BELİRLEMEK İÇİN ERKEN"

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskler gördüğünü ancak tarifelerin fiyatlar üzerinde kalıcı bir etkisi olup olmayacağını bilmek için henüz erken olduğunu söyledi.

EYLÜLDE FAİZ İNDİRİM BEKLENTİSİ ARTTI

Fed yetkililerinden gelen faiz indirimi sinyalleri bankanın bu ay olmasa da, eylülde faiz indirimine gideceği ihtimallerini güçlendirdi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 5 Temmuz ile biten haftada 227 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Bu gelişmelerin etkisiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,37 seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı Fed'in faiz indirimlerine yönelik iyimserliğin artmasıyla yükselişini 3. işlem gününe taşıyarak yüzde 0,3 artışla 3 bin 335 dolardan alıcı buluyor.

DOLAR ENDEKSİ

Dolar endeksi de yüzde 0,1 yükselişle 97,8 seviyesinde bulunurken, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 düşüşle yatay seyirle 68,2 dolardan işlem görüyor.



