Kağıt fatura ve kağıt defter dönemi 1 Ocak'ta bitiyor

TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, faturaların ve kanuni defterlerin tamamen elektronik belge ve elektronik deftere dönüştüğü bir döneme girildiğini belirtti

Yıldız'ın verdiği bilgilere göre, 1 Ocak'tan itibaren artık kağıt fatura ve kağıt defterler ortadan kalkıyor. Artık işletmelerin türü, cirosu veya fatura tutarının önemi bulunmuyor.

ELEKTRONİK BELGE VE ELEKTRONİK DEFTER

Faturaların ve kanuni defterlerin tamamen elektronik belge ve elektronik deftere dönüştüğü bir döneme giriliyor. Bu nedenle vergi mükelleflerinin ve mali müşavirlerin, bu yeni döneme uyum sağlamaları önem taşıyor. Bunun için mükelleflerin veya mali müşavirlerinin e-belge düzenleyebilecek altyapılara geçmeleri gerekiyor.

ŞEHİR İÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞINDA FİŞLER ELLE DÜZENLENEBİLECEK

Yıldız, basit usulden gerçek usule geçecek mükelleflerin ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanımından muaf tutulanların dışında kalanlarının, perakende mal ve hizmet satışlarında ÖKC fişi düzenlenmesi için yazar kasa kullanmaya başlayacağına işaret ederek, yazar kasa kullanım zorunluluğu bulunmayan şehir içi yolcu taşımacılığı gibi bazı alanlarda perakende satış fişlerinin elle düzenlenebileceğini söyledi.

ESNAFLARI İLGİLENDİRİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığının taksi işletmelerinde taksimetre ile yazar kasa veya güvenli mobil ödeme elektronik belge sistemleriyle entegrasyon yapma zorunluluğuna ilişkin düzenlemelerini beklediklerini belirten Yıldız, "Öte yandan, esnaf odalarına yetki veren düzenlemenin de uygulanmayacağını düşünüyoruz. Ayrıca söz konusu esnafın da kullanılması öngörülen perakende satış fişi dışında fatura kullanmaları halinde bunun da e-fatura olması, GİB e-Arşiv portalını ya da bir özel entegratör kuruluşundan hizmet almaları gerekiyor." dedi.