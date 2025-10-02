Fed'e yönelik faiz indirim beklentileri güçlendi

Dün açıklanan verilere göre ABD'de özel sektör istihdamı, eylülde artış beklentilerinin aksine 32 bin kişilik azaldı.
Analistler, özel sektör istihdamındaki beklenmedik düşüşün iş gücü piyasasındaki zayıflamaya dair yeni kanıt sunduğunu ifade etti.
ABD'de parasal gevşemenin yol haritasına yönelik devam eden belirsizlikler dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin ardından azaldı.
Söz konusu verinin istihdamda beklentilerin üzerinde soğumaya işaret etmesi ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim beklentilerini güçlendirdi.
Söz konusu verinin ardından para piyasalarında Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.
KÜRESEL EKONOMİLERİN GÜNDEMİ
Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranının açıklanacağını söyledi.
Çin ve Hindistan'da piyasalar kapalı olacak.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
12.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı işsizlik oranı
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
17.00 ABD, ağustos ayı fabrika siparişleri
17.00 ABD, ağustos ayı dayanıklı mal siparişleri
