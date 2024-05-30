Fed'in Bej Kitabı: Genel görünüm biraz daha kötümser Yayınlanan Fed'in Bej Kitabı, genel görünümün biraz daha kötümserleştiğini ortaya koydu. ABD'nin ekonomik görünümünü ortaya koyan rapor, fiyat artışının yakın vadede ılımlı bir hızda devam edeceğini söylüyor.

AA

ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun mayıs sayısını yayınladı.

Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunda, fiyat artışının yakın vadede ılımlı bir hızda devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Fed, ekonomik aktivitenin nisan başından mayıs ortasına kadar genişlemeye devam ettiğini, ancak genel görünümün biraz daha kötümserleştiğini bildirdi.

Koşulların sektörlere ve bölgelere göre değişiyor

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ulusal ekonomik aktivitenin nisan başından mayıs ortasına kadar genişlemeye devam ettiği, ancak koşulların sektörlere ve bölgelere göre değişiklik gösterdiği aktarıldı.

"Perakende harcamalar hafif arttı"

Perakende harcamaların, isteğe bağlı harcamaların azalması ve tüketiciler arasında artan fiyat duyarlılığı nedeniyle hafif bir artış gösterdiği belirtilen raporda, otomobil satışlarının neredeyse yatay seyrettiği, seyahat ve turizmin ise artan tatil ve iş seyahatlerinin de etkisiyle ülkenin büyük bölümünde güçlendiği kaydedildi.

Konut talebinde ılımlı artış

Konut talebinin ılımlı bir şekilde arttığı belirtilen raporda, ticari gayrimenkul sektöründeki koşulların, arz endişeleri, sıkı kredi koşulları ve artan borçlanma maliyetleri nedeniyle yumuşadığı kaydedildi.

Fiyat artışının yakın vadede ılımlı bir hızda devam etmesi bekleniyor

Raporda, "Belirsizliğin ve aşağı yönlü risklerin arttığı yönündeki raporlar arasında genel görünüm biraz daha kötümserleşti. Fiyat artışının yakın vadede ılımlı bir hızda devam etmesi bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)