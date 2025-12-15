Fed’in faiz indirimi Bitcoin’de yükselişe yetmedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aralık ayında kripto para piyasalarına ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı damga vurdu.

Fed, üst üste üçüncü kez 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasına rağmen, Fed Başkanı Jerome Powell’ın şahin tutumu Bitcoin’de olası bir yükselişi sınırladı.

Küresel piyasalarla birlikte kripto para piyasaları da yılın son ayında Fed’in kararlarına odaklandı.

Jerome Powell liderliğindeki Fed, üst üste üçüncü kez 25 baz puanlık faiz indirimi açıkladı. Ancak faiz indirimlerine rağmen Powell’ın şahin mesajları risk iştahını azalttı.

Bu nedenle Bitcoin, 92 bin dolar direncini aşmayı başaramadı.

OKX TR, kripto varlık piyasalarındaki gelişmeleri özetlediği Alphas bülteninde öne çıkan başlıkları paylaştı.

BITCOIN, FED TOPLANTILARININ ARDINDAN SATIŞ GÖRDÜ

Piyasa beklentileri, Fed’in faiz indirimine gitse dahi 2026 görünümünde şahin tutumunu koruyacağı yönündeydi. Beklentiler gerçekleşti ve Powell’ın konuşmasında parasal gevşemeye yönelik isteksizlik dikkat çekti. Fed yetkililerinin politika faizi beklentilerini gösteren nokta grafiğinde (dot plot), 2026 için yalnızca bir faiz indirimi öngörüldü.

Powell’ın basın toplantısı sırasında 94 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, bu “şahin indirim” sonrası yeniden satış baskısıyla karşılaştı. OKX TR analistleri, Fed’in bu yıl gerçekleştirdiği yedi toplantının altısının ardından Bitcoin’de satış görüldüğüne dikkat çekerek, yatırımcıların kısa vadeli katalizörlerden yoksun bir piyasayla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

BALİNALARIN BİRİKİMİ REKOR KIRDI

Kasım ayı sonu ile aralık ayı başına ait zincir üstü veriler, kurumsal ETF yatırımcıları ile balinalar arasında ayrışma yaşandığını gösterdi. BlackRock’ın Bitcoin ETF’i IBIT, kasım sonuna kadar beş haftada 2,7 milyar dolar çıkış yaşarken, CryptoQuant verilerine göre bin BTC’den fazla tutan cüzdanlar aynı dönemde toplam 45 bin Bitcoin biriktirdi. Bu rakam, 2025’in en yüksek ikinci haftalık balina birikimi olarak kayda geçti.

OKX TR analistleri, ETF akışlarının regüle ürünler üzerinden gelen kurumsal ilgiyi, balina birikiminin ise zincir üstü yatırımcı hissiyatını yansıttığını belirtti. Analistlere göre balinalar, 10 Ekim’deki sert düşüşlerin ardından, Bitcoin’in 126 bin dolarlık zirvesine kıyasla yüzde 27 daha avantajlı seviyelerden alım yaptı.

GÖZLER FAİZ BEKLENTİLERİ VE ETF GİRİŞLERİNDE

Fed’in piyasa beklentilerinin ötesine geçen bir sinyal vermemesinin, kısa vadeli görünümü belirsizleştirdiğine dikkat çeken OKX TR analistleri, bir sonraki belirleyici adımın 2026 faiz beklentilerinde olası bir değişim olabileceğini ifade etti. Öte yandan kripto tabanlı ETF’lere yönelik ilginin yeniden artması, Bitcoin’de yeni bir yukarı yönlü hareketi tetikleyebilir.

OCAK AYI BEKLENİYOR

Fed’in bir sonraki toplantısı 27-28 Ocak’ta gerçekleştirilecek. ABD’de hükümet kapanması nedeniyle ertelenen ekim ve kasım aylarına ait enflasyon ve istihdam verilerinin, aralık ayında açıklanması bekleniyor.

NOEL RALLİSİ RİSKLİ VARLIKLARA YARAYACAK

Söz konusu veriler, piyasa beklentilerinin şekillenmesinde önemli rol oynayacak. “Noel Baba rallisi” beklentisinin gündemde olduğu piyasalarda, verilerin beklentilerin altında gelmesi hâlinde riskli varlıklarda yıl sonuna kadar yükseliş görülebileceği değerlendiriliyor.