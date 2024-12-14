Fed'in faiz kararı 18 Aralık'ta! 25 baz puan indirim bekleniyor

AA

ABD'de açıklanan veriler, ekonomi verilerinin olumlu gelmesine rağmen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde izleyeceği politikalara ilişkin soru işaretleri varlığını koruyor.

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin belirsizlik devam ederken, Trump'ın politikaları ile Fed'in atacağı adımlar arasında uyumsuzluk çıkabileceğine dair kaygılar da piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

JEROME POWELL'IN YAPACAĞI AÇIKLAMALAR ÖNEMLİ

Analistler, Fed'in bu hafta 18 Aralık, çarşamba günü yapılacak yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların yatırımcılar tarafından beklendiğini kaydederek, toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarda bankanın bundan sonraki politikalarına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.

25 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLENİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ABD'de başkan seçilen Trump'ın, Çin başta olmak üzere önemli ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri getireceğini açıklaması ve Fed'in politika faizini öngörülünden daha yavaş indirebileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesi dolara olan talebi artırdı.